IL Y A UN AGE POUR LE PERE NOEL !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon on aurait juré qu’après les ravages et drames socio- économiques causé par la fameuse entreprise ICC des sieurs AKPLOGAN et TEGBENOU, que personne ne reprendra plus les Béninois en train de se faire plumer par milliers, comme de vrais nigauds.

Mais allègrement, l’appât du gain rapide et facile, continue de consumer le jugeotte de milliers de mes Neveux et Nièces, qui ne se lassent pas d’être déplumés par des escrocs qui ne font même preuve d’aucune ingénierie ou imagination particulière, outre le très vieux système de Ponzi à la Madoff.

Les deux dernières affaires qui défraient actuellement la chronique judicaire seraient TIENS DS. COM et CAMEO SHELL, dont les victimes, au même titre que les promoteurs, devraient être déférés normalement déférés devant mon Neveu Mario à la CRIET, car il a bien un âge pour continuer de croire au Père Noël !

Et vous mes Neveux et Nièces qui, ricanez que seule la Loterie National a la licence légale d’escroquerie dans un pays pour partager ses bénéfices avec le peuple, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

9 mars 2023 par