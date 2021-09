Hounkpatin invite les asthmatiques et autres à se faire vacciner

Le ministre de la Santé appelle les personnes asthmatiques et celles vivant avec des comorbidités à se faire vacciner. C’était lors d’une rencontre avec les professionnels des médias il y a quelques jours.

Selon le ministre Benjamin Hounkpatin, l’asthme est considéré aujourd’hui comme un facteur très favorisant les formes graves de Covid-19. Les asthmatiques et autres personnes souffrant de comorbidités poursuit-il, doivent être parmi les premiers vaccinés. « Vous pouvez faire tous les types de vaccins qui sont là. Les sujets jeunes qui n’ont pas d’autres maladies sont en train de mourir. Ce n’est pas une vue de l’esprit, ce n’est pas pour faire peur. C’est la réalité tangible que nous vivons tous les jours », a-t-il déclaré.

Le ministre Hounkpatin a invité les asthmatiques et autres personnes souffrant de comorbidités à aller se faire vacciner à temps. Le Bénin enregistre à la date du 05 septembre, 141 décès de la Covid-19 pour un total de 19.106 cas confirmés. La vaccination reste entièrement gratuite et cible les personnes de 18 ans et plus.

