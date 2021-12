Houngbédji confie le choix du président du PRD aux congressistes

Me Adrien Houngbédji, président fondateur du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) sera-t-il reconduit à la tête du parti après trente deux ans passés à la présidence ? Le Congrès ouvert dans la matinée de dimanche 19 décembre 2021 édifiera sur la réponse.

Le 5è Congrès du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) s’est ouvert au siège du parti à Porto-Novo et en visioconférence ce dimanche 19 décembre 2021. Dans ses mots de bienvenue à l’ouverture des travaux, Emmanuel Zossou, président du comité d’organisation a exprimé ses remerciements au Président du parti, pour son soutien, pour sa contribution personnelle et particulièrement déterminante dans l’organisation de cette assise. Il a salué les efforts consentis ces cinq derniers mois par la centaine de membres du comité d’organisation et du comité scientifique pour le travail abattu dans la plus belle convivialité. « L’organisation de ce congrès revêt un cachet spécial en ce sens que nous militants du PRD, à l’instar des grandes institutions internationales, avons intégré une fois encore la dimension technologique à cause de la Covid-19 qui n’épargne aucune partie du monde. C’est le lieu de remercier les autorités gouvernementales qui ont répondu favorablement à notre demande de mettre à notre disposition un centre de vaccination contre la Covid-19 pour la circonstance », a-t-il indiqué.

Le président du comité d’organisation a souhaité des « résolutions fécondes pour la vie de notre cause commune, le PRD et la nation béninoise toute entière ».

Pour Me Adrien Houngbédji, le congrès ordinaire est un moment privilégié pour faire le bilan des 4 années passées et pour se projeter dans l’avenir. « Ce qui m’importe en effet, c’est l’avenir ; ce sont les perspectives que nous tracerons, conscients que le contexte demeure difficile ; conscients que nos concurrents sont aux aguets, plus outillés que jamais ; conscients enfin que la période qui s’ouvre au lendemain de ce congrès, est une période de compétition préélectorale, puis électorale ; nous n’aurons donc pas de répit au sortir de ce congrès », a indiqué le président du PRD. Me Adrien Houngbédji a salué l’engagement et l’opiniâtreté du président Patrice Talon pour ses réformes.

Rappelant la position du parti sur l’échiquier politique national, Me Adrien Houngbédji a fait savoir que le PRD a réussi à élire des députés dans 5 des 6 départements que comptait notre pays en 1995. « Seuls et sans détenir aucun pouvoir, nous avons été des faiseurs de roi aux présidentielles de 1996 ; finalistes aux élections présidentielles de 2006 et 2011 », rappelle le président du parti.

Le PRD soutient le Programme d’Actions Gouvernemental (PAG) 2021-2026.

« Cela fait 32 ans, une éternité en politique, que je dirige ce merveilleux parti, créé pour conquérir et exercer le pouvoir d’Etat. Nous avons fait de notre mieux sans y parvenir. Je mesure combien vous êtes jaloux des marques que nous laissons dans la conscience politique de notre pays. Au-delà des passions, la marque que nous laissons est la marque de la tolérance, de la magnanimité, de la paix (...). Il ne reste pas grand monde de la génération qui a mis ce parti sur les fonts baptismaux (...). Il est temps que je me retire pour un repos auquel j’aspire du plus profond de mon être. Mais ce congrès n’est qu’un moment, une escale. Le bateau devra reprendre le large ; bientôt ; très bientôt. Pour affronter le mauvais temps ; entendre les chants des sirènes, côtoyer les récifs ; et pour survivre. Serais-je bien inspiré de rester à quai et de le regarder partir ? Et si je montais de nouveau à bord, aurais-je encore la force de tenir le gouvernail ? Chers camarades, Chers amis (...) Je n’ai pas de réponses à ces questionnements, il vous appartient d’en décider », a exhorté Me Adrien Houngbédji, président du PRD. Les grandes décisions prises seront rendues publiques à l’issue du Congrès.

M. M.

19 décembre 2021 par