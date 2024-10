Hosée Houngnibo, coordonnateur des réseaux Olivier Boko en prison

Après son audition le lundi 14 octobre 2024 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), le coordonnateur national des mouvements de soutien à l’homme d’affaires Olivier Boko, Hosée Houngnibo est placé sous mandat de dépôt.

Hosée Houngnibo en prison après son interpellation le 07 octobre 2024, par les éléments du Centre national des investigations numériques (CNIN). Il est accusé pour des faits d’incitation à la rébellion et harcèlement par voie de communication électronique.

L’accusé est un jeune acteur politique, soutien de Olivier Boko, appréhendé dans le dossier relatif à la tentative de coup d’Etat contre le régime du président Talon, lequel implique l’ex ministre des sports, Oswald Homéky.

Après l’arrestation de Boko, Hosée Houngnibo à travers une publication sur les réseaux sociaux a exprimé sa colère et annoncé son adhésion aux opposants du régime de la Rupture et du Nouveau Départ.

