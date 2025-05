Les bouteilles de gaz bientôt uniformisées au Bénin

Le gouvernement à travers une nouvelle réforme veut uniformiser les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié à travers tout le territoire national. La décision a été prise ce mercredi 7 mai 2025 en Conseil des ministres.

Dans le cadre de sa politique de développement durable, le gouvernement a engagé une réforme majeure du secteur des hydrocarbures. Les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié seront bientôt uniformisées à travers tout le territoire national, et la Société Dépôts Pétroliers du Bénin (DPB) SA, créée à cet effet. La décision a été prise ce mercredi 7 mai 2025 en Conseil des ministres.

L’objectif visé selon le gouvernement, est d’accroître la disponibilité et l’accessibilité du gaz domestique, de promouvoir son utilisation en remplacement des sources d’énergie traditionnelles, notamment le bois de chauffe.

A travers cette nouvelle réforme, le gouvernement entend instaurer l’interchangeabilité commerciale des bouteilles de gaz sur l’ensemble du territoire national ; faire uniformiser les bouteilles aux couleurs de la Société Dépôts Pétroliers du Bénin SA ; responsabiliser formellement les gestionnaires des centres d’emplissage en matière de sécurité et de qualité du service ; et introduire une nouvelle capacité de bouteilles de 1,5 kg, plus adaptée aux besoins des ménages à faibles revenus. Selon le gouvernement, dès que ces nouvelles dispositions seront opérationnelles, tout détenteur d’une bouteille vide de gaz domestique pourra l’échanger contre une bouteille pleine de même contenance, auprès d’une station-service ou de tout autre distributeur habilité.

Le communiqué du Conseil des ministres précise par ailleurs qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, il est accordé un délai de trois mois à la Société Dépôts Pétroliers du Bénin SA pour racheter les bouteilles en circulation et mettre en œuvre un plan de standardisation progressive visant leurs recoloration, reconditionnement technique et intégration dans le parc commun.

