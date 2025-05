Olga Prince Dagnon à la tête de l’Agence nationale du Paysage

En Conseil des ministres, ce mercredi 7 mai 2025, Olga Prince Dagnon a été nommée directrice générale de l’Agence nationale du Paysage. Il s’agit d’une structure placée sous tutelle de la Présidence de la République.

Olga Prince Dagnon est désormais à la tête de l’Agence nationale du Paysage. Elle a été nommée ce mercredi en Conseil des ministres. L’Agence nationale du Paysage a été créée par décret N˚2025-160 du 09 avril 2025. Elle a pour mission principale de promouvoir et de gérer de manière durable les espaces paysagers en prenant en charge leur conception, leur réalisation, leur entretien et leur gestion. L’Agence est placée sous la tutelle de la Présidence de la République.

Olga Prince Dagnon est Administratrice déléguée, du Ministère du Cadre de vie et du Développement durable au Conseil d’Administration de la SGDS SA. En novembre 2021, elle a été nommée par décret, membre du Conseil d’administration de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) en tant que représentante du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable.

