Le ministre Tonato se prononce sur la redevance d’enlèvement des déchets

La facturation d’enlèvement de déchets solides ménagers est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Au cours de l’émission ‘’PAG 2021-2026 Reddition de comptes‘’, diffusée, jeudi 1er mai 2025, le ministre du Cadre de vie José Tonato s’est prononcé sur le sujet.

Après quatre années de prestations gratuites, la collecte des déchets auprès des ménages fait l’objet de paiement de redevances dans les villes du Grand Nokoué (Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sèmè-Podji et Ouidah).

Selon le ministre du Cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, le secteur des ordures ménagères a bénéficié d’une centaine de milliards FCFA d’investissement en 4 ans. Les matériels roulants acquis sont évalués à plus de 40 milliards de FCFA d’investissement. Durant les 4 ans, l’Etat a assumé tous les coûts afin de tester et de roder le dispositif sans facturer les usagers.

« Le remboursement de la dette ne peut pas être imputé à l’exploitation du dispositif, sinon ça coûterait trop cher. L’Etat a donc pris sur lui de porter la dette et de payer », a expliqué José Tonato.

À en croire le ministre du Cadre de Vie, les montants collectés couvrent seulement un tiers des coûts d’exploitation du système. « Ce que nous prélevons (…) permet de couvrir le tiers des charges. Ça veut dire que l’Etat continue de subventionner les deux tiers de l’exploitation et de payer la dette des investissements », a affirmé Tonato. Les tarifs mensuels varient entre 3.000 Fcfa et 30.000 FCFA et sont payés en fonction des prestations reçues, du type de propriété bâtie et du niveau d’aménagement de la zone géographique. « Ce que nous souhaitons, c’est que la subvention de l’Etat diminue progressivement, mais comme la salubrité est une exigence incontournable, non négociable et que la santé est au-dessus de tout, nous ne pouvons plus permettre que Cotonou et les autres villes qui sont en train d’être impactées reculent à l’état d’insalubrité dans lequel elles se trouvaient », a affirmé José Tonato. Il appelle à une mobilisation collective pour soutenir un système devenu essentiel à la propreté et à la qualité de vie dans les villes du Bénin.

