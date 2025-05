Tête-à-tête entre Shegun Bakari et le Secrétaire d’Etat adjoint

Le Ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari a rencontré au cours d’une mission à Washington, le Secrétaire d’État adjoint et le Conseiller principal pour l’Afrique auprès du Président Trump.

La coopération entre le Bénin et les Etats-Unis en phase d’être redynamisée. Le Ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari a effectué dans ce cadre une mission aux Etats-Unis. Durant son séjour à Washington, il a été reçu par le Secrétaire d’État adjoint, Christopher Landau. Le chef de la diplomatie béninoise a également tenu une séance de travail avec le Conseiller principal pour l’Afrique auprès du Président Trump, Dr Massad Boulos. Les échanges, selon une publication du Ministère des Affaires étrangères, ont porté sur « le renforcement du partenariat stratégique entre le Bénin et les États-Unis, les opportunités économiques et la stabilité en Afrique de l’Ouest ».

Le Bénin et les Etats-Unis entretiennent depuis plusieurs décennies, de bonnes relations de coopération dans divers domaines. Cette visite du Ministre des Affaires étrangères participe au renforcement de la coopération entre les deux pays et à l’exploration de nouvelles pistes de collaboration.

