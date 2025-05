Un partenariat annoncé entre le ministère de la Santé et la ROCHE

Le gouvernement béninois a autorisé la signature de la convention de partenariat entre le ministère de la Santé et le groupe pharmaceutique ROCHE pour la lutte contre les cancers au Bénin.

« Le cancer est l’une des principales causes de décès dans le monde et les frais liés à sa prise en charge sont généralement très élevés. Or, la plupart de ces cancers peuvent être traités avec succès ou évités quand la prise en charge est faite à temps », informe le Conseil des ministres.

Selon la même source, le partenariat avec le groupe ROCHE permettra précisément de « développer des solutions adaptées, notamment la prévention des cancers gynécologiques et mammaires à travers le dépistage et la prise en charge des lésions précancéreuses, celle des cancers pédiatriques, le développement des "hôpitaux de jour" en cancérologie ainsi que la prise en charge de certaines hémopathies ».

A.A.A

