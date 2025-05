Voici la place du Bénin en matière de la liberté de la presse

Le Bénin recule et occupe la 92e place dans le classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières (RSF) ce vendredi 2 mai 2025.

De 89e place en 2024, le Bénin a chuté au 92e rang sur 180 pays. Il recule donc de 3 places avec un score passé de 56,73 à 54,6 en 2025. Au Bénin, le Code de l’information et de la communication, adopté en 2015, consacre les modalités d’exercice du métier de journaliste. « Si ce texte a supprimé les peines privatives de liberté pour les délits de presse et garantit le droit d’accès aux sources publiques d’information, le cadre légal est régulièrement contourné pour s’attaquer aux journalistes », souligne Reporters Sans Frontières. Depuis 2018, informe RSF, le Code du numérique est utilisé pour condamner ceux qui exercent en ligne, notamment via l’accusation de "diffusion par voie électronique de fausses informations affectant la tranquillité publique et complicité de diffusion".

Reporters Sans Frontières note également que « le paysage médiatique est marqué par l’absence de grandes entreprises de presse ». « La plupart des médias ne sont pas viables et sont confrontés à l’étroitesse du marché publicitaire », ajoute RSF.

Selon RSF, « entre 2022 et 2023, au moins sept journalistes en reportage ont été arrêtés dans le nord-ouest du pays ». « Il n’est pas rare que les journalistes soient convoqués devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) », déplore l’organisation non-gouvernementale de défense de la liberté de presse.

