La phase sportive du recrutement militaire sur titre de 100 opérateurs de drones au profit des Forces armées béninoises (Fab) sera organisée le vendredi 09 mai 2025. Elle se déroulera dans les villes de Cotonou, Abomey et Parakou. Il s’agit d’une course à pied de 4 kilomètres pour les femmes et 6 kilomètres pour les hommes à effectuer dans un délai maximum de 38 minutes pour valider l’épreuve sportive.

