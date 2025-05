Le SG de la CSTB libéré après son audition

Le Secrétaire Général de la Confédération des Syndicats des Travailleurs du Bénin (CSTB), Kassa Mampo, son adjoint, Norbert Kouto, ainsi que quelques militants ont été arrêtés, à Cotonou, ce jeudi 1er mai 2025. Ils viennent d’être libérés après leur audition

Une équipe de la police républicaine, dirigée par le Directeur Départemental de la Police Républicaine (DDPR) Dah Lokonon, s’est rendue à la Bourse du travail, ce jeudi 1er mai 2025, à Cotonou. Kassa Mampo a été interpellé dans son bureau. Son adjoint, Norbert Kouto, ainsi que quelques militants ont été également arrêtés.

Les deux responsables syndicaux et leurs militants sont conduits à la brigade criminelle pour leur audition.

Les huit personnes interpellées viennent d’être libérées après leur audition.

Ce jeudi 1er mai 2025, la CSTB avait appelé à une marche pacifique à travers les 12 départements du pays pour commémorer cette journée dédiée à la fête des travailleurs. L’objectif était de revendiquer les droits des travailleurs et de rappeler l’importance des libertés syndicales.

Les responsables syndicaux n’ont pas reçu les autorisations des autorités compétentes pour leur manifestation. Malgré cela ils ont organisé la marche avec des pancartes et en prononçant des slogans hostiles aux autorités et à la gouvernance du pays.

L’alerte, diffusée sur la page Facebook du SA/CSTB, dénonce non seulement la violence policière, mais aussi la violation de l’immunité de la Bourse du travail.

Pour l’heure, aucune déclaration officielle n’a été faite par la Police républicaine concernant les raisons précises de ces arrestations.

M. M.

1er mai 2025 par