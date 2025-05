Une cagnotte de 100 millions FCFA à gagner ce jeudi

Ce jeudi 8 mai 2025, la capitale économique ivoirienne accueillera la 22ᵉ édition de la Masse Commune UEMOA. Cette édition permettra de faire gagner aux parieurs une cagnotte spéciale de 100 millions FCFA.

Le PMU offre une cagnotte record de 100 000 000 FCFA à l’occasion du Quinté spécial (sans bonus) de la course Nationale 1. Avec une mise de 300 FCFA, chaque parieur a la possibilité de décrocher ce jackpot monumental. Une occasion en or pour les passionnés de turf et les curieux de tenter leur chance !

