Le ministre Tonato fait le point des avancées en matière de salubrité

Grâce aux investissements massifs du gouvernement béninois, les villes du Grand-Nokoué (Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè Podji et Ouidah) sont plus propres. Sur l’émission ‘’PAG 2021-2026 Reddition de comptes‘’, diffusée ce jeudi 1er mai 2025, le ministre du Cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, José Tonato, a exposé les actions menées dans ce secteur et les perspectives.

Cotonou figure dans le Top 10 des villes les plus propres de l’Afrique en 2024 selon le classement de Jeune Afrique. La capitale économique du Bénin se classe au 6è rang avec une note de propreté de 7,3 sur 10. Ce résultat est le fruit des nombreuses initiatives prises par le gouvernement béninois depuis 2016.

« Je suis heureux et satisfait que les efforts que nous sommes en train de faire portent des fruits et qu’ils sont reconnus à l’international », a confié le ministre du Cadre de vie et des transports, chargé du développement durable. Selon José Didier Tonato, l’objectif du gouvernement est d’occuper dans les prochaines années, la première place. « Nous ambitionnons d’être le premier de ce classement (…). Nous allons travailler à cela. (…) notre objectif, c’est d’aller le plus loin possible. Je suis persuadée que le classement qui va venir dans deux ou trois ans, placera autrement Cotonou de façon plus positive », a-t-il indiqué.

Un projet structuré

Depuis 2016, le gouvernement de Patrice Talon a mis en place le Projet de Modernisation de la Gestion des déchets solides ménagers. Il s’agit d’un programme ambitieux qui vise à résoudre durablement la problématique de salubrité urbaine afin d’améliorer les conditions de santé publique. « Cotonou, notre capitale économique était dans un état d’insalubrité indescriptible. Ce n’est pas Cotonou seule, la capitale politique Porto-Novo et les autres villes étaient jonchées de tas d’ordures, des rues difficiles d’accès surtout en saison des pluies », a relevé le ministre du Cadre de Vie.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Modernisation de la Gestion des déchets solides ménagers, souligne José Tonato, il a été question d’abord de créer la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA.). Il y a eu ensuite la mise en place d’une architecture de gestion des déchets (les points de regroupement, les centres de transfert, les centres d’enfouissement technique).

« Après la construction de ces infrastructures, il y a eu l’acquisition de matériels roulants. Nous avons fait plus de 40 milliards FCFA d’investissement », a déclaré le ministre du cadre de vie. En 4 ans, selon José Tonato, le secteur des ordures ménagères a bénéficié d’une centaine de milliards d’investissement avec la mobilisation des Petites et moyennes entreprises, et Petites et moyennes industries. Ces PME et PMI proviennent de la transformation des ONG qui opéraient déjà dans le secteur.

Dans le Grand-Nokoué (Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè Podji et Ouidah) et Parakou, informe le ministre, c’est près d’une centaine de PME et PMI qui interviennent dans la gestion des déchets, la salubrité, le curage des caniveaux, le transport et la gestion des centres d’enfouissement technique. « Nous avons détruit plus de 1000 dépotoirs sauvages de déchets dans le Grand-Nokoué », a affirmé le ministre José Tonato.

Après la phase pilote sur le Grand-Nokoué, la ville de Parakou accueille la mise en œuvre du Projet de Modernisation de la Gestion des déchets solides ménagers. « L’extension du projet est en phase de programmation pour voir selon quel rythme nous allons atteindre les autres villes », a indiqué le ministre.

Le projet prévoit aussi le volet de valorisation des déchets. « L’ambition est de valoriser à terme au bout de 7 ans, 70 % des déchets collectés. Nous sommes en train d’avancer progressivement. (…) maintenant que le modèle de gestion, d’enlèvement et d’enfouissement est plus au moins stabilisé, nous abordons les phases d’amélioration du dispositif dont la valorisation », informe le ministre du Cadre de vie et des transports, chargé du développement durable.

Akpédjé Ayosso

