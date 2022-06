Homéky invite les Béninois à ne perdre confiance

Sur l’émission spéciale ‘’Le gouvernement en action’’, le ministre des sports s’est prononcé sur les deux défaites de l’équipe nationale lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2022. Oswald Homéky, au cours de l’entretien avec les journalistes a invité le public sportif béninois à ne pas perdre confiance.



Pour leurs deux premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2023, les Ecureuils ont été battus : (3-1) contre le Sénégal et (1-0) contre le Mozambique. Ce deuxième match joué au stade de l’amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou a suscité la colère des supporters béninois qui ont attaqué le bus transportant l’équipe nationale. Cette attitude des supporteurs selon le ministre des sports, est légitime mais inacceptable.

Oswald Homéky est revenu sur les critiques à l’encontre de l’encadrement technique. « Est-ce que le staff des Ecureuils est donc faible ? Tantôt tout le peuple souhaite la promotion d’un encadreur local, […]. Au bout de deux matchs, tout le monde dit qu’il est faible et qu’il faut le remplacer tout de suite », a fait observer Oswald Homéky exhortant les uns et les autres au travail. « Les Béninois ont le droit d’être exigeants. Je les comprends mais comme je le dis, nous sommes partis de loin. Nous avons construit quelque chose, nous sommes à quelques mois, à quelques années de la stabilité de la constance. Que les contre-performances ne les choquent pas au point de perdre confiance en ce projet qui est en place », a expliqué le ministre des sports.

