Hervé Hehomey créé près de 300 emplois nouveaux

La filière du transfert des véhicules d’occasion prend un nouvel essor sous le leadership du Ministre Hervé Hehomey. C’est ce qu’il convient de retenir au terme de la Conférence de presse animée ce vendredi 16 octobre à Djeffa par les acteurs de la filière regroupés au sein du USAT ( Union Sécurité Assurance Transfert)

La filière de transfert de véhicules renait. Les acteurs de cette chaîne portuaire se sont entretenus avec les professionnels des médias ce vendredi 16 octobre à Djeffa dans la commune de Sèmè Podji.

Dans leur déclaration liminaire , les conférenciers ont tenu à exprimer leur gratitude au Chef de l’Etat et à son ministre des transports qui n’a ménagé aucun effort pour permettre à la filière des transferts de véhicules d’occasion de redorer son blason.

Éric Martin Sangan Porte parole de Usat Benin , Justin Fagbehourou : président du groupe de gestion des transitaires.Tadjou Adejouma : Président du gouvernement des Importateurs des véhicules d’occasion ( GIV ), Djossou : Président des Gestionnaires de Parc ( Promoteur pack Yasmine ) ont présenté aux professionnels des médias les nouvelles réformes opérées dans leur filière.

Selon ces derniers c’est lors du séminaire du 10 et 11 juin 2019 tenu au CNCB que les grands axes de la reforme avait été initié. Entre autres on peut citer l’application du Code CIMA sur le tronçon Parc Tampon Unique ( PTU) vers les différents parcs de vente de véhicules. La constitution d’une base de données pour tous les acteurs de la filière d’occasion etc.

De même font remarquer les conférenciers, cette nouvelle réforme permet l’élimination des faux frais. Elle sécurise également le Corridor et génère 250 emplois directs et 450 emplois indirects

Pour Eric Sangan, Tadjou Adejouma , Justin Fagbehourou, cette initiative du gouvernement de Patrice Talon est la manifestaient directe de sa volonté a lutter efficacement contre la pauvreté dans notre pays.

Paul Tonon

17 octobre 2020 par