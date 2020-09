Hehomey sur le chantier du Boulevard de la Marina

Le Ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Hehomey s’est rendu ce jeudi 24 septembre 2020 sur le chantier du Boulevard de la Marina afin de constater l’état d’avancement des travaux.

Les travaux de réaménagement du Boulevard de la Marina se poursuivent à Cotonou. En visite sur le terrain, le Ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Hehomey a constaté l’évolution des travaux sur le chantier. Il a également fait quelques recommandations.

Le réaménagement de cette zone névralgique du Bénin sur un linéaire de 5.2 km débute du giratoire Erevan jusqu’au carrefour de la Loterie nationale du Bénin, au quartier Ganhi.

Le gouvernement a décidé du réaménagement dudit axe, en raison de sa position stratégique et de ce qu’il dessert plusieurs administrations publiques, des missions diplomatiques étrangères, des établissements publics et privés.

Le groupe Colas adjudicataire du projet a entrepris les travaux depuis 2019. Le contrôle et la surveillance des travaux ont été confiés à l’entreprise EGIS International.

D’autres projets d’aménagement urbains sont aussi envisagés sur des espaces publics adjacents audit boulevard. Parmi ces projets figure la rénovation de la résidence de l’ancien président, le Général Mathieu Kérékou, sise au carrefour "Trois banques", à Cotonou, qui sera transformé en un jardin.

En hommage au défunt chef d’Etat, l’assemblage de béton et de briques sera remplacé par un espace vert, un jardin urbain public sous le nom de « Les jardins de Mathieu ».

A.A.A

24 septembre 2020 par