Hassoumi Massoudou et Romuald Wadagni signent le compact régional Bénin Niger

En présence du président de la République du Niger Mohamed Bazoum de président de la République Patrice Talon et du Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, Hassoumi Massoudou et Romuald Wadagni ont signé ce jour l’accord de don du Compact Régional Bénin-Niger avec la Présidente du Millennium Challenge Corporation - MCC, Alice Albright .

Ce programme d’envergure permettra au Bénin de bénéficier d’un investissement de 202 millions de dollars au Bénin pour la réhabilitation de son réseau routier. Ce programme vise à construire l’autoroute Cotonou - Dassa.

Il vise à faciliter et rendre plus rapide et plus sûr les coûts de transport de marchandises le long du corridor entre le port de Cotonou au Bénin et la capitale du Niger, Niamey.

.@MCCgov regional compact signing ceremony with Beninese President Patrice Talon and Nigerien President Mohamed Bazoum in Washington, D.C. Live now : https://t.co/Uy76ycaJnN.#USAfricaLeadersSummit22 https://t.co/hBFdTFbRdU — US Africa Media Hub (@AfricaMediaHub) December 14, 2022

