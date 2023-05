HEHOMIN KPÉWOU…

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon ses deux cousins Agonlinou, Janvier et Hervé, aux patronymes l’un plus expressif que l’autre, n’ont pas eu besoin de faire recours aux vieux mystiques du pays Agonlin, à la réputation, à tort ou à raison, surfaite, pour régler leur différend portant sur la propriété du mandat législatif, qu’en qualité de titulaire et de suppléant, les électeurs de chez eux, leur ont donné…

Hervé, prudemment dissimulé DANS-LES-ENTRAILLES-DE-L’OISEAU (HEHOMEY) a préféré s’adresser aux Sages de la Cour Constitutionnelle, pour conjurer le nom de son cousin Janvier qui est tout un programme : ILS-NE-REUSSIRONT-PAS (YAHOUEDEHOU). Et voilà le suppléant Janvier prié de remettre le macaron au titulaire Hervé, se fendre d’un message façon-façon que mon ébriété ne peut pour le moment décortiquer …Toujours est-il qu’hier, en malus, quelqu’un lui fit la plaisanterie wazapou de le voir nommé ambassadeur d’une ambassade fermée en Guinée Equatoriale…

Mais vous mes Neveux et Nièces qui qui demandez perfidement si Janvier avait sorti aussi un communiqué quand on l’installait en février dernier, vous êtes tous de vrais pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

