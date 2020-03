Guidigbi pourrait écoper de 08 mois de prison avec sursis

Trois chefs d’accusation ont été retenus contre le pasteur et promoteur immobilier, Edgard Guidigi lors du procès ouvert ce mardi 10 mars 2020 au tribunal de première instance de Cotonou. Il s’agit de l’escroquerie, escroquerie avec appel au public, et association de malfaiteurs.

Pour ces trois chefs d’accusation, le ministère public a demandé au juge de le condamner à 08 mois de prison avec sursis, et une amende de 500 000 francs CFA.

Le pasteur Guidibi est défendu au cours du procès par les Mes Valentin Akoha et Huguette Bokpè Gnancadja.

Accusé d’escroquerie dans une affaire de pisciculture, Edgard Guidibi a été placé sous mandat de dépôt le 27 février dernier.

Au cours du procès ouvert ce mardi au tribunal de Cotonou, plusieurs autres personnes se sont plaintes du promoteur de l’entreprise Global Services Immobilier pour des affaires de transactions foncières dans lesquelles ils déclarent avoir été été abusées.

