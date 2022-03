Graves coupures d’électricité au Nigéria

Depuis trois jours consécutifs, le Nigeria souffre de graves coupures d’électricité résultant des pannes aux réseaux électriques, annonce le site d’information nigérian Peoples Gazette.

Lundi le 14 mars, l’électricité a été coupée dans les aéroports, les hôpitaux, les entreprises et les appartements. La résidence du président Muhammadu Buhari dans la capitale s’est retrouvée aussi sans électricité.

Selon le média, à ce jour il n’y a pas d’électricité dans plusieurs régions dont Lagos, la plus grande ville du pays et centre économique important.

Les installations critiques dont les hôpitaux utilisent désormais des générateurs diesel.

Les autorités enquêtent sur cette panne massive.

17 mars 2022 par