Gratuité des attestations de résidence pour les candidats

A travers un communiqué radio télévisé en date de ce mercredi 05 février 2020, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Séïdou a instruit les maires de toutes les communes du Bénin à délivrer les attestations de résidence sans frais et sans délai aux candidats aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. Les élus communaux ont été également instruits aux fins d’assurer dans les mêmes conditions, la légalisation de tous les actes tenant lieu de constitution de pièces constitutives de dossiers de candidature jusqu’au 1er mai 2020.

F. A. A.

5 février 2020 par