Ghislain Assogba poursuit sa marche sur Cotonou

Ghislain Assogba effectue depuis le vendredi 24 juillet 2020 une marche de la commune de Glazoué pour Cotonou afin de susciter un second mandat de Patrice Talon. Arrivé dans la ville de Bohicon aux environs de 11 heures 43 minutes ce dimanche 26 juillet 2020, le jeune béninois est revenu sur le but de sa marche au micro de Icône TV.

« Le but de ma marche, c’est de susciter la candidature du président Patrice Talon aux élections de 2021. C’est la raison pour laquelle je marche de Glazoué pour Cotonou pour remettre à lui ou à son équipe ma modeste contribution pour le paiement de sa caution », a déclaré Ghislain Assogba.

Il invite la population de Bohicon, de Glazoué, du Bénin en général et surtout les jeunes à rejoindre le mouvement. « Rejoindre le mouvement pour demander au président Patrice Talon qui a tant de réalisations à son actif de se représenter en 2021. Pour moi un jeune indépendant, ça serait la plus grave erreur politique depuis le Renouveau démocratique de laisser partir le Chef d’Etat actuel en 2021 », a ajouté Ghislain Assogba.

Le marcheur précise qu’il n’est membre d’aucun parti politique. Toutes les dépenses de cette marche poursuit-il sont à ma charge. « Je loge là où la nuit me rattrape. Je mange à ma faim. (…) Je vais atteindre Cotonou avant la fin de la semaine », précise Ghislain Assogba.

À Bohicon, il a reçu les félicitations du directeur départemental Zou, de la culture, de l’artisanat et du tourisme Charles Kakai Glele. « Je dois lui dire toute l’admiration qui est celle des jeunes du département du Zou. Il mérite d’être encouragé, il mérite d’être soutenu. (…) Toute la jeunesse du Zou engagée aux côtés du président Patrice Talon se reconnaît à travers cette initiative », a affirmé Charles Kakai Glele.

A.A.A

27 juillet 2020 par