Général Fructueux Gbaguidi disponible à collaborer avec les journalistes

Une délégation de l’Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité (AJ/QDS) a été reçue en audience, ce jeudi 28 avril 2022, par le nouveau Chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises, Général Fructueux Gbaguidi. La rencontre s’est déroulée en présence du Général Issa Abou, Chef d’Etat-major de l’Armée de terre et d’autres officiers du cabinet du Chef d’Etat-major général.



Le président de l’AJ/QDS a présenté les félicitations de l’Association au Général Gbaguidi pour sa nomination à la tête du Haut commandement militaire. Il l’a assuré de son soutien à collaborer avec les Forces de défense et de sécurité dans leur mission républicaine au service du pays et des populations.

L’Association a profité de l’occasion pour soumettre deux projets au Chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises. Le premier est intitulé ‘’Rendez-vous médiatique avec les FDS’’. Ce projet est vivement recommandé pour rétablir le pont entre les professionnels des médias et les Forces de défense et de sécurité, surtout en cette période où le pays fait face aux attaques des groupes armés et autres partisans d’extrémisme violent.

Le deuxième projet concerne le Réseau ouest-africain des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité, que préside le Bénin et dont le Bureau devrait se réunir à Cotonou après sa création. Mais faute de la main tendue des partenaires que sont les Forces de défense et de sécurité, ce rendez-vous sous régional n’a pu se tenir.

L’Association des journalistes a réitéré sa volonté et son engagement ferme et résolu à collaborer avec l’Armée pour un partenariat plus que jamais ‘’fructueux’’.

Le Chef d’Etat-major général a salué la démarche de l’AJ/QDS et assuré la délégation de sa volonté à travailler avec des journalistes professionnels, patriotiques et soucieux de la paix dans le pays. ‘’Une plume mal orientée peut fait plus mal qu’un obus de 120 mm’’, a expliqué le Général Fructueux Gbaguidi avant d’exhorte les journalistes à mieux orienter leur plume ‘’pour ne pas nous faire mal pendant que nous faisons face à d’autres menaces.’’

Le Chef d’Etat-major général a promis d’étudier avec son cabinet les projets soumis par l’AJ/QDS.

La rencontre avec la délégation des journalistes se tient une vingtaine de jours après la nomination de Fructueux Gbaguidi au grade de Général de Brigade et au poste de Chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises.

