Gbêhanzin, prince de Djimè une une nouvelle BD d’Histoire bientôt disponible

Le destin heurté du fils préféré de Dada Gbehanzin. Happé par le tourbillon de la déchéance et de l’exil de son royal père, le prince Arini Ouanilo se retrouve écartelé entre deux mondes que tout oppose. Celui de son Danxomè natale avec sa longue dynastie des Alladahonous dont il devrait être le continuateur choisi, le vidaho, et celui du vainqueur de la douloureuse confrontation militaire, la France. Ouanilo n’eut pas vraiment le choix. Instruit et éduqué à la française selon la volonté de son père , il devient le produit réussi de l’assimilation culturelle voulue par le colonisateur. Mais le sang brûlant des allada-sadonous qui coule dans les veines du premier avocat noir inscrit au barreau de Paris ne tarde pas à demander des comptes. Un nouveau combat... à mort.

Gbêhanzin, prince de Djimè, une nouvelle BD d’Histoire vraie, à découvrir dans le DDJ dès janvier 2025. Embarquement imminent !

Tibo

15 octobre 2024 par