G. Dossouhoui réceptionne des équipements de mécanisation agricole

Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui a réceptionné, jeudi 23 mars 2023 à Ouidah, des équipements de mécanisation agricole au profit des producteurs. C’est dans le cadre de la phase 2 du projet de Transition Agroécologique dans les Zones Cotonnière du Bénin (TAZCO 2).

Un premier lot d’équipements de mécanisation agricole d’une valeur de 272.228.070 FCFA au profit des producteurs. Ils ont été réceptionnés ce jeudi par le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche pour la mise en œuvre de la phase 2 du Projet de Transition Agroécologique dans les Zones Cotonnière du Bénin (TAZCO 2). Financé par l’Agence française de développement (AFD), le projet a pour objectif d’améliorer les revenus des exploitations agricoles familiales des zones cotonnières du Bénin par l’adoption de pratiques plus durables de culture.

« Une révolution s’opère lentement et sûrement sous nos yeux. Et dans un silence productif, nous assistons à des mutations de notre agriculture », a affirmé Gaston Dossouhoui. Selon lui, « pour aller à une agriculture réellement intensive, il nous faut joindre la mécanisation, mais une mécanisation respectueuse de l’environnement qui ne va pas déstructurer le sol mais qui permet de gagner du temps par rapport aux dates et périodes de semis ». Le ministre de l’Agriculture rappelle qu’en 2017, il a été initié sous l’autorité du Chef de l’État, une collaboration avec l’Agence Française de Développement (AFD) pour mettre en œuvre le projet TAZCO, afin de démentir que la culture cotonnière est destructrice de l’environnement. Ce qui a permis de développer « de nouveaux comportements des producteurs face à la culture cotonnière ». « La diversification agricole est devenue une réalité. La rotation des cultures aussi. Mais aussi et surtout le développement de plantes fertilisantes, pour lutter contre l’érosion éolienne et hydrique, pour préserver le sol et éviter de le déstructurer pour l’utiliser durablement » », a-t-il relevé.

Le Secrétaire Général de la Fédération nationale des coopératives villageoises de producteurs de coton Salou Wassou, a au nom des producteurs remercié le gouvernement béninois. « Les attentes du gouvernement en matière de production cotonnière et céréalière ne sont plus à marchander », a-t-il déclaré.

Le montant total des équipements de mécanisation agricole est de 500 millions de FCFA. Un contrat d’acquisition des équipements a été signé avec la Société Nationale de Mécanisation Agricole (SoNaMA). Le premier lot de livraison est composé entre autres de dix (10) Strip Tiller 4 rangs simples ; quinze (15) Strip Tiller 2 rangs simples ; dix (10) Strip Tiller 4 rangs Amélioré ; dix (10) Strip Tiller 2 rangs amélioré ; trente (30) Strip Tiller ; 2 rangs pour motoculteur avec rouleau à cage ; cinq (5) charrues à deux socs 35 CV ; quinze (15) cultivateurs 5 dents ; quinze (15) rouleaux à cage pour vibroculteur ; un (1) semoir Aurensan 60 CV 4 rangs ; six (6) semoir Autrensan 60 CV/35 CV 2 rangs ; quinze (15) semoir Aurensan pour motoculteur et tracteur 11 CV ; trois cent cinquante (350) roues semeuses métalliques ; cent cinquante (150) roues semeuses avec spandeur d’engrais espacement ; cinq cents (500) support disque pour soja ; cinq cents (500) support disque pour maïs et sept (7) rouleau FACA.

A.A.A

24 mars 2023 par