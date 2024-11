Ganvié mobilisée autour des lois de défense des droits féminins

Le marché flottant de Ganvié a vibré ce jeudi 21 novembre 2024 lors d’une campagne de sensibilisation sur les lois protégeant les droits des filles et des femmes au Bénin. Conduite par la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé, cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet SWEDD-Bénin, déployé à travers les 546 arrondissements du pays pour vulgariser les textes juridiques relatifs à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles à raison du sexe.

Accompagnée d’une équipe de la plateforme juridique du projet SWEDD-Bénin, la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, a supervisé des échanges relatifs à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles à raison du sexe.

Les femmes commerçantes, perchées dans leurs pirogues, ont suivi attentivement les messages portant sur des thématiques sensibles : mariages précoces et forcés, mutilations génitales féminines, harcèlement et harcèlements sexuels, etc.

Les sages de Ganvié, présents pour l’occasion, ont salué les efforts du Gouvernement, louant une approche de proximité qui favorise une meilleure compréhension.

Prenant la parole, Véronique Tognifodé a réitéré l’engagement du Gouvernement à renforcer l’autonomisation des femmes, sous l’impulsion du Président Patrice Talon. Elle a invité les populations de Sô-Ava à s’impliquer activement en dénonçant les auteurs de violences et en soutenant les réformes pour un environnement où les droits des femmes et des filles.

Les échanges ont suscité des réactions fortes. Plusieurs femmes, émues partagées, ont leurs préoccupations et promet de s’engager pour le changement de comportement.

Cette initiative s’inscrit dans une vaste campagne nationale de sensibilisation, amorcée après des sessions de formation sur les nouveaux textes juridiques entre 2022 et 2024. Après avoir couvert les 77 communes du Bénin en mai 2024, la campagne actuelle cible les arrondissements pour garantir la protection des femmes et des filles.

M. M.

24 novembre 2024 par ,