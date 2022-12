Ganiou Soglo retrace son agression dans un livre

Le livre « Dix-sept minutes pour vivre » de l’ex ministre béninois de la culture Ganiou Soglo paru chez l’Harmattan a été lancé le 3 décembre 2022 à Paris.

Victime d’une agression par balle le 5 février 2021 alors qu’il se rendait à une réunion politique à Zè, l’ex ministre de la culture Ganiou Soglo a fait vivre son assassinat manqué dans un livre.

« Dix-sept minutes pour vivre », un livre autobiographique paru chez l’Harmattan retrace avec précision l’assassinat manqué, l’admission à clinique Mahouna pour les premiers soins, le transfèrement au Centre Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU),etc.

« Soudain un bruit sourd se fit entendre comme un claquement ou un coup de fusil ; cela semblait provenir des portières arrière latérales de la Toyota. Elles explosèrent sur l’impact de je ne sais quoi. Je sentis subitement une brûlure me pénétrer le torse ; je porterai alors ma main à la poitrine et sentis un filet de sang couler à travers mes doigts. Je laissai échapper un cri de douleur, ne sachant ce qui se passait réellement. Dans la panique et la confusion totale, Pascal eut un réflexe salvateur en accélérant l’espace d’une fraction de seconde pour nous extirper d’un piège tendu ou de ce qui s’apparentait à un guet-apens. Nous n’avions rien vu sinon entendu ce vacarme, rien qu’une demi-fraction de seconde où tout se joue entre la vie et la mort. Pascal, Pascal, on m’a tiré dessus…Pascal, je suis blessé, m’écriai-je spontanément », lit-on aux pages 22-23 de « Dix-sept minutes pour vivre ».

Les résultats de l’enquête ouverte à la suite de l’assassinat manqué n’étant pas encore rendus publics, la publication du livre intervient comme pour rappeler à la mémoire collective un fait oublié.

