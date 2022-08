GANIOU VEUT-IL LES VENDRE ?

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Alors que mon grand Cousin Dieudonné, ne se sentait plus d’émotion, parfois carrément étreignante, lors de l’inauguration par mon Neveu Patou ,des monuments à la gloire du prince Bariba Bio Guera , des Agodjié du Danxomin et des Dévoués à la République, d’hier et d’aujourd’hui, dans les jardins de Mathieu, son fils, mon autre Neveu Ganiou ,le cow-boy des 40 logements chez maman, l’homme de la mystérieuse agression de février 2021, trouve apparemment pour peccadille l’émoi de son père ; et la seule chose primordiale pour lui, est de connaître le coût des œuvres…

Et à certains de ses cousins gayimen, vendeurs sur internet de la Place de l’Etoile Rouge, de la Place des Martyrs et autres, de rouspéter en demandant si c’est pour les concurrencer que Ganiou demande les prix des monuments …

Mais vous autres mes Neveux et Nièces qui pensez que comme d’habitude Ganiou était en compétition de déclaration avec son grand frère, qui s’est retrouvé en France entre autres, par des escaliers (en prime), vous est tous des pagailleurs …

Votre Oncle AGBAYA

9 août 2022 par