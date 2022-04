Fructueux Gbaguidi nommé Chef d’Etat Major Général

Nouvelle promotion en deux semaines pour Candide Ahodégnon Frutueux Gbaguidi.

Promu général de Brigade à compter du 1er janvier 2022 en Conseil des ministres, mercredi dernier, Fructueux Candide Ahodégnon Gbaguidi a été promu Chef d’état-major général des Forces armées béninoises en Conseil des ministres ce mercredi 06 avril 2022.

Le nouveau Chef d’état-major général des Forces armées béninoises est pétri de 35 années d’expérience et commande l’armée de terre depuis novembre 2016. Cet ancien enfant de troupe est entré à l’Académie militaire d’Antsirabé à Madagascar en 1987 avant d’être admis en 1990 à l’Infantry Officer Basic Course de Fort Benning en Georgie aux Etats-Unis. En 1991, Fructueux Candide Ahodégnon Gbaguidi reçoit une formation de parachutiste à American Airborne School. En 1996, il se forme à Infantry Officer Advanced Course en Géorgie (USA). Il entre en 2006 à l’école de guerre de Paris et obtient brillamment, après un an, le parchemin du prestigieux centre de formation militaire.

Le général Fructueux Gbaguidi va succéder à l’état-major général au Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho, qui va faire valoir ses droits à la retraite en octobre prochain.

M. M.

6 avril 2022 par