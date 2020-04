Fortunes diverses pour sept accusés

Huit personnes ont été condamnées par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ce lundi 27 avril 2020 lors de l’audience de la deuxième chambre correctionnelle.

La Cour a vidé six dossiers relatifs à des faits d’escroquerie par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique, de trafic international de substances psychotropes, d’escroquerie et d’abus de confiance, et de faux en écriture privée, vol et blanchissement de capitaux.

Elle a condamné six personnes à des peines d’emprisonnement ferme allant de 2 à 7 ans. Un autre prévenu a été condamné à 60 mois d’emprisonnement dont 12 assortis de sursis.

Trois personnes ont été relaxées au bénéfice du doute. Le montant total des amendes au profit du trésor public est de 9.500.000 de FCFA.

