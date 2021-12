Florent E. Agbo et 7 autres personnes en prison

Le Directeur de l’émigration et de l’immigration (DEI), le commissionnaire divisionnaire de police, Florent Edgard Agbo et 7 autres personnes ont été placés sous mandat de dépôt ce jeudi 30 décembre 2021. C’est au terme de leur audition devant le Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet)

Le commissaire divisionnaire de police, Florent Edgard Agbo, et plusieurs autres responsables ne sont plus libres de leurs mouvements. Ils ont été auditionnés ce jeudi par le Procureur spécial près la Criet. Mario Mètonou a décidé de placer sous mandat de dépôt les mis en cause. Ils ont été mis aux arrêts lundi 27 décembre 2021 dans une affaire liée à la délivrance de passeports aux étrangers.

Le Commissaire divisionnaire est poursuivi pour abus de fonction. Les autres accusés sont en prison pour faux et usage de faux. Leur procès est prévu pour le 24 janvier 2022.

A.A.A

30 décembre 2021 par