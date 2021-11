"Fiches de procédure civile’’, c’est l’ouvrage que vient de mettre à la disposition des praticiens du droit le magistrat Aubert Médéssè Kodjo. La cérémonie de lancement du Tome 2 du livre s’est déroulée, ce 1er novembre 2021, dans la salle des conférences de la Chaire UNESCO de l’Université d’Abomey-Calavi.

"Fiches de Procédure Civile’’ est écrit par le magistrat Aubert Médesse Kodjo, Procureur du Tribunal d’Abomey-Calavi. L’ouvrage a été lancée, ce lundi 1er novembre 2021, à l’Université d’Abomey-Calavi en présence des praticiens du droit, des autorités, parents et autres invités.

Le manuel "Fiches de Procédure Civile’’ présente les règles du code des procédures sous formes de fiches pratiques avec par endroits un tableau récapitulatif de la démarche et de l’attitude du juge, dès qu’il est saisi. L’objectif de son auteur est de mettre à la disposition des praticiens du droit un exposé clair et précis des règles qui gouvernent la procédure civile. Plusieurs autres aspects importants y sont également abordés. Il s’agit entre autres des demandes en justice, des moyens de défense, des incidents d’instance, des mesures d’instruction, du jugement, des voies de recours et l’Office du juge.

L’ouvrage comporte un index alphabétique détaillé, qui constitue un instrument précieux pour toute étude ou recherche.

’’Fiches de Procédure Civile’’ sera très utile pour les praticiens et les amoureux du droit : étudiants, enseignants, avocats, magistrats et autres.

Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abomey-Calavi, le Magistrat Aubert Médéssè Kodjo est aussi ingénieur des travaux en Electronique-Informatique. Il est titulaire d’un master professionnel en Droit du Cyberespace et d’un DEA en droit privé fondamental.

L’auteur de "Fiches de Procédure Civile’’ est un praticien du droit très connu dans son milieu.

