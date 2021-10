Félicien AVLESSI, nouveau recteur de l’UAC

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a un nouveau recteur. Félicien AVLESSI a été nommé ce mercredi 13 octobre 2021 en Conseil des ministres.

Patrick D. Y. HOUESSOU et Aliou SAÏDOU ont été nommés respectivement Vice-Recteur chargé des Affaires académiques, et Vice-Recteur chargé de la Recherche. Carine M. N. KELOME quant à elle occupe désormais le poste de Vice-Recteur chargé de la Coopération.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, ces nouveaux responsables de l’UAC ont été nommés suite aux travaux de pré-sélection, de sélection et d’entretien avec les différents candidats pré qualifiés aux hautes fonctions universitaires de direction, à la suite de l’appel à candidatures lancé par les universités publiques, après exploitation des rapports d’enquêtes de moralité et prenant en compte les observations du Conseil national de l’Education.

F. A. A.

