Faty en concert à l’Institut Français ce samedi

La chanteuse béninoise Faty sera en concert, samedi 03 juin 2023, à l’Institut Français du Bénin. C’est l’un des événements phares du mois de Juin à l’Institut Français présentés aux journalistes lors d’une conférence de presse, vendredi 2 juin 2023.

Du show à l’Institut Français ce week-end. Fatima Kouchékého de son nom d’artiste Faty sera sur scène, samedi 3 juin. Avec un répertoire riche en couleurs et en tubes, l’artiste fera danser le public. « Faty est l’une des artistes de la jeune génération qui a du talent », a confié Noël Vitin, Chargé de programmation à l’Institut Français. D’une voix suave, la chanteuse béninoise est ouverte aux musiques du monde, aux cultures urbaines et afro-américaines et aux langues étrangères. « En tant que chef d’orchestre de Black Santiago, nous avons eu à l’accompagner plusieurs fois et elle tient vraiment la scène. Je vous assure que ça sera un beau spectacle », a affirmé Goby de Black Santiago, l’un des plus anciens groupes africains encore en activité.

Faty a été révélée au grand public en 2014 à travers son premier single ‘’’To Tché’’. Elle a à son actif 12 singles, une dizaine de trophées et distinctions, et un album intitulé « Toute une vie ». L’artiste est auteur des chansons telles que My Happiness, Aicha, Papa Yahweh, Axovi etc.

D’autres activités à l’Institut Français

Un autre événement majeur à l’Institut Français en ce mois de juin 2023 ; c’est le colloque 60 ans de l’Union Africaine. Organisé en partenariat avec le monde universitaire béninois, il permettra de réunir des communications sélectionnées par un jury suite à un appel lancé à la communauté scientifique, ouvert aux enseignants et doctorants. Le colloque aura lieu les 13 et 14 juin 2023.

La fête de la musique sera aussi célébrée à l’Institut Français du Bénin, samedi 24 juin, avec les groupes tels que ‘’Ayessi Brass Band’’, Seven Keys, Barasuno and Baatonu Beat Band. La fête de la musique sera clôturée par le célèbre groupe Black Santiago.

L’exposition du mois est intitulée ‘’Le temps est venu’’. Du 9 au 30 juin, les œuvres des artistes du Centre d’art-thérapie de l’ONG Vie et Solidarité seront exposées à l’Institut Français du Bénin. Ce sont des artistes en situation de handicap mental, soutenus par l’ONG Vie et Solidarité. « Il est très important de voir la santé mentale avec ce regard artistique et de donner l’expression libre pour faire un travail de suivi et d’accompagnement pour les personnes en situation de handicap », a affirmé Louis Oké, photographe et responsable de l’exposition.

