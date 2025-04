Etude de faisabilité sur les métiers du transport et de la logistique

Le gouvernement béninois a autorisé, mercredi 16 avril 2025, en Conseil des ministres la réalisation d’une étude de faisabilité sur les métiers du transport et de la logistique.

La demande en main-d’œuvre qualifiée dans les sous-secteurs du transport et de la logistique augmente avec l’accroissement actuel du flux des transactions commerciales. Et ce, en cohérence avec le choix du gouvernement de faire du Port et de l’Aéroport de Cotonou, des leviers de croissance économique et des plateformes attractives sur les plans régional et international.

Selon le Conseil des ministres, « en plus du développement des infrastructures routières en cours dans tout le pays, le transport fluvial doit être promu pour les liaisons entre certaines villes et avec d’autres pays limitrophes ».

Le gouvernement béninois a donc décidé de réaliser une étude de faisabilité dédiée aux besoins d’emplois et de formations appropriés afin de développer des programmes de formations conséquents qui tiennent compte des évolutions technologiques actuelles.

