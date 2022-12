Ericsson pour densifier le réseau MTN au Bénin

Afin de supporter l’augmentation sans cesse croissante du trafic, MTN-BENIN a décidé de renforcer les capacités de son réseau. L’opérateur mobile a fait appel à cet effet, à la société Ericsson.

En raison de l’augmentation observée du trafic, MTN-BENIN a décidé de renforcer les capacités de son réseau. L’opérateur mobile a fait appel à la société technologique suédoise, Ericsson pour résoudre les problèmes de débit sur son réseau. Cette dernière déploiera une solution basée sur l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) pour prévoir et remédier à la dégradation future du débit du réseau de la société de télécommunications.

MTN-BENIN prévoit investir dans ce cadre, 37 milliards de francs CFA (59,9 millions $) en 2023 contre 27 milliards de francs CFA (43,7 millions $) en 2022.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre de l’automatisation du réseau GSM. L’initiative s’inscrit également dans le cadre des actions engagées par le réseau de téléphonie mobile pour renforcer sa position de leader dans l’environnement concurrentiel des GSM au Bénin.

L’aspect le plus crucial recherché selon la directrice générale de MTN-BENIN, est la vitesse pour, dit-elle, servir l’utilisation accrue des appareils connectés et l’augmentation correspondante du trafic réseau. « Ericsson nous a offert la meilleure solution disponible avec ses solutions proactives d’IA et de ML, identifiant le problème avant qu’il ne se matérialise », a ajouté Uche OFODILE. « En utilisant la solution d’Ericsson pour concevoir des solutions réseau créatives, nous espérons fournir une approche plus individualisée de la gestion du réseau, et ainsi stimuler la satisfaction des clients et contribuer avec succès à l’ambition du gouvernement d’être le premier fournisseur de services numériques en Afrique de l’Ouest », a-elle rassuré.

Les travaux à réaliser selon l’administration de la société GSM, n’auront pas d’incidence sur la qualité des services fournis aux abonnés.

F. A. A.

25 décembre 2022 par ,