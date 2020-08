Ericsson et l’Unicef s’associent pour identifier les lacunes

En vue d’aider à cartographier la connectivité des écoles d’ici la fin 2023, Ericsson et l’UNICEF ont lancé le mercredi 26 août 2020 un partenariat mondial. Il s’agit d’une initiative sur trois ans qui vise à identifier les lacunes en matière de connectivité dans 35 pays.

En 2019, l’UNICEF et l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) ont initié le projet « Giga » avec pour objectif de connecter chaque école à Internet.

Selon le communiqué de presse de l’UNICEF, Ericsson est le premier acteur du secteur privé à s’engager à hauteur de plusieurs millions de dollars dans cette initiative, en tant que partenaire mondial d’UNICEF for School Connectivity Mapping.

A en croire l’UIT, 360 millions de jeunes n’ont pas accès à Internet. Cette situation entraîne une exclusion, moins de ressources pour apprendre et des possibilités limitées pour les enfants et les jeunes les plus vulnérables de développer leur potentiel. « L’aggravation de la fracture numérique est l’une des nombreuses inégalités que la pandémie Covid-19 a mises en évidence », a déclaré Charlotte Petri Gornitzka, directrice générale adjointe des partenariats de l’UNICEF. Aussi, les fermetures d’écoles, associées à des possibilités limitées ou inexistantes d’apprentissage à distance, ont-elles bouleversé l’éducation des enfants dans le monde entier.

Le partenariat de l’UNICEF avec Ericsson permettra d’offrir à chaque enfant et jeune l’accès aux opportunités de l’apprentissage numérique.

Une première étape pour réduire la fracture numérique

Outre le financement, l’entreprise suédoise de télécommunications va allouer des ressources supplémentaires pour l’ingénierie des données et la science des données afin d’accélérer la cartographie de la connectivité des écoles.

Ericsson aidera à « la collecte, la validation, l’analyse, le suivi et la représentation visuelle des données de connectivité scolaire en temps réel ».

« Les données de connectivité en temps réel générées par la cartographie permettront aux gouvernements et au secteur privé de concevoir et de déployer des solutions numériques qui favorisent l’apprentissage des enfants et des jeunes », informe le communiqué de l’UNICEF. L’entreprise fera également appel à son vaste réseau de clients pour faire progresser les objectifs de l’initiative Giga.

« Ericsson occupe une position unique en tant que partenaire clé dans la résolution de ce problème important, grâce à son expertise technologique, à sa dimension mondiale, à ses décennies d’expérience dans les partenariats public/privé et à ses résultats probants dans la mise en relation des étudiants et des éducateurs », a déclaré Heather Johnson, vice-présidente en charge du développement durable et de la responsabilité d’entreprise chez Ericsson.

Pour elle, travailler en collaboration avec des partenaires comme l’UNICEF et l’UIT amplifie l’impact potentiel de la connectivité des écoles et constitue une première étape concrète pour aider à réduire la fracture numérique au niveau mondial.

Dans ce partenariat, l’Union Internationale des Télécommunications apporte « une connaissance historique des politiques technologiques et une expertise en matière de réglementation à la mission qui consiste à connecter toutes les écoles du monde ».

Le partenariat UNICEF-Ericsson contribue aussi au projet Generation Unlimited Global Breakthrough relatif à la connectivité numérique qui vise à offrir « aux jeunes des compétences digitales afin qu’ils puissent participer pleinement et utilement à l’économie numérique ».

Le partenariat soutient également le programme d’action Covid-19 de l’UNICEF.

L’amélioration de la connectivité aura pour impacts : l’accès à l’information, les opportunités et les choix, ce qui permettra à des générations d’écoliers de participer à la construction de leur propre avenir.

