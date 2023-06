Epp Tohouéhoué reçoit un appui en condiments d’un fils du village

Pour contribuer au fonctionnement de la cantine de l’Ecole primaire publique (Epp) Tohouéhoué dans la commune de Djakotomey, département du Couffo, l’un des fils du village a fait don de condiments (fretins, oignon, piment, sel et huile) d’une valeur de 72.000 F à l’école au titre de l’année scolaire 2022-2023.

Le donateur, un opérateur économique âgé de 26 ans, ne compte pas s’arrêter à cette école. Il promet étendre son geste à toutes les écoles à cantine scolaire de Gohomey, son arrondissement.

L’Epp Tohouéhoué située dans l’arrondissement de Gohomey dans la commune de Djakotomey (Couffo) fait partie des écoles dont les apprenants bénéficient depuis avril 2022, de repas chauds offerts par le Programme national d’alimentation scolaire intégré (Pnasi) à travers le Programme alimentaire mondial (PAM).

Dans cette école, la participation des populations au bon fonctionnement de la cantine scolaire est encourageante et pourrait inspirer d’autres communautés en vue de la pérennisation du programme d’alimentation scolaire.

En mars dernier, Gabriel Gbadessi, opérateur économique, âgé de 26 ans a appuyé la cantine de l’école en condiments (fretins, oignon, piment, sel et huile). D’une valeur de 72 000 F, ce don a permis d’améliorer la qualité et de rehausser le goût des repas servis aux 391 écoliers inscrits dans cette école chaque jour de classe.

Natif du milieu, le donateur règle ainsi l’une des difficultés qui plombent le fonctionnement des cantines scolaires.

« Nous sommes dans un milieu pauvre où tous les parents n’ont pas la capacité de donner 25 F à leur enfant. Du coup, les apprenants une fois à l’école, n’arrivent pas à manger. Et comme le gouvernement a mis cet exploit à leur disposition et on a vu que le manger n’est pas apprécié par certains apprenants qui vont jusqu’à jeter les repas du fait du manque de condiments comme le piment, le poisson, l’huile, on a décidé de les aider pour qu’ils aient un bon repas à l’école », a confié le donateur, Gabriel Gbadessi au cours d’un entretien.

« Avant, ce qu’on mangeait n’est pas bon. Il n’y avait pas de piment, ni de poisson dans le repas qu’on nous servait à la cantine. Maintenant c’est bon. Hier, j’avais mangé du riz avec du poisson et c’était doux », témoigne Norbert Sogbé, l’un des enfants qui jetait le repas.

Cette joie des enfants de retrouver l’appétit à l’école et de prendre soin des cahiers est partagée par toute la communauté de Tohouéhoué.

Albertine Atindéhou, l’une des cuisinières de la cantine est contente lorsqu’il y a suffisamment de conditionnements dans le repas servi aux enfants mais gênée quand ça manque.

« Lorsqu’on avait reçu le don du donateur, les enfants et leurs parents étaient contents parce que l’école offre désormais des repas de qualité et nutritifs », a déclaré la cuisinière toute joyeuse.

Selon les explications de Ange Akpo, maître secrétaire au sein du comité de gestion de la cantine, cette mobilisation est le résultat des sensibilisations porte-à-porte initiées par l’école pour accroître la mobilisation communautaire autour de la cantine scolaire.

« Au début, on faisait tourner la cantine grâce à la mobilisation communautaire de 25 F par apprenant et grâce à l’aide financière du directeur. Mais, comme ce que les enfants cotisent ne suffisent pas pour offrir des repas de qualité aux enfants, nous avons initié la sensibilisation porte-à-porte qui a payé », a-t-il informé avant d’ajouter que depuis mars dernier la qualité des repas servis aux apprenants a été améliorée.

Remerciant le donateur, le maître secrétaire de la cantine appelle toutes les bonnes volontés de la localité à soutenir la cantine afin de la rendre durable.

Pour sa part, Gabriel Gbadessi n’entend pas baisser les bras. Sa vision est d’accompagner et encourager ces apprenants à aller loin dans les études. « Nous sommes déjà en train de prendre des dispositions adéquates pour accompagner toutes les écoles à cantine scolaire de l’arrondissement de Gohomey l’année prochaine », a-t-il promis d’un ton ferme et rassurant.

J.M

1er juin 2023 par