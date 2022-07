Encore deux soldats tués et un autre blessé

Une attaque perpétrée par des individus armés, ce mardi 05 juillet 2022, dans le nord Bénin s’est soldée par la mort de deux soldats et d’un autre blessé.

Selon les informations de sources sécuritaires, des présumés terroristes ont attaqué dans la matinée de ce mardi 05 juillet 2022, dans une embuscade, des éléments des Forces armées béninoises du détachement du pont de l’Alibori. Le bilan fait état de deux soldats tués et d’un autre blessé. Deux motos, de l’armement et des tenues auraient été emportés par les assaillants.

Les Forces de défense et de sécurité sont appelées en renfort dans la zone.

Cette attaque fait suite à celle enregistrée, il y a quelques jours, au commissariat de Dassari (commune de Matéri), département de l’Atacora. L’attaque perpétrée dans la nuit de samedi 25 juin 2002 à dimanche 26 juin 2022, par des groupes armés a causé la mort de trois policiers et deux assaillants.

