Enabel promeut une filière ananas digitalisée au Benin

Dans le but de faire développer la filière ananas au Bénin, l’Agence belge de développement (Enabel) a organisé un hackathon au terme duquel trois meilleures start-ups ont été sélectionnées ce jeudi 24 septembre 2020 à Golden Tulip hôtel.

Il s’agit de la mise en œuvre du nouveau programme de coopération bénino-belge (2019-2023) notamment du Programme de développement de l’entrepreneuriat dans la filière ananas (Defia).

Le hackathon des innovations technologiques et digitales pour une filière ananas performante (P-Digitech) a pour but de digitaliser ladite filière et améliorer les performances des agri-entrepreneurs.

Pour Melanie Xuereb de l’Agence belge de développement, « Enabel reste convaincue que le développement des technologies numériques et leur connexion aux filières agricoles accroissent considérablement les performances des entreprises, contribuent au renforcement de la productivité des chaînes de valeur ajoutée et stimulent la création d’emplois nouveaux ».

Pour le faire, Enabel compte sur l’utilisation de drones dans le conseil agricole, la technologie blockchain pour améliorer la traçabilité de la filière, la mise en place d’un système d’information de marchés, la digitalisation des paiements ou encore l’appui aux microfinances intervenant dans le secteur.

Les trois meilleures startups sélectionnées bénéficient d’un accompagnement technique et financier.

