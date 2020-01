Eléonore Yayi Ladékan rencontre les différentes parties

La ministre l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Yayi Ladékan a échangé ce jeudi 16 janvier 2020 avec les parties impliquées dans les affrontements survenus à Savè la semaine dernière. Elle s’est rendue dans cette commune du département des Collines pour entamer une médiation en vue d’un retour total à la paix.

La ministre du gouvernement Talon Eléonore Yayi Ladékan et native de Savè a rencontré les autorités communales, les sages ainsi que les jeunes de la commune.

L’intervention du ministre pourrait mettre fin définitivement aux agissements qui n’honorent pas Savè tels que l’occupation illégale des voies publiques, le vandalisme et les actes d’agression.

Le jeudi 09 janvier 2020, la commune de Savè a été le théâtre d’affrontements entre les populations et les forces de sécurité. Des groupes de jeunes ont barricadé la route inter- États Cotonou-Parakou. Les forces de l’ordre sont intervenues pour enlever les barricades et des manifestants ont fait usage d’armes à feu.

Le bilan fait état de 02 morts et 06 agents des forces de sécurité et de défense blessés et de nombreux dégâts matériels.

