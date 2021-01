Eléonore Ladékan se prononce sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire

À l’Assemblée nationale ce mardi 05 février 2021, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan a répondu aux questions des députés relatives au phénomène du harcèlement sexuel dans le secteur de l’enseignement supérieur et dans les institutions de la République.

La ministre Eléonore Yayi Ladékan a exposé les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le phénomène du harcèlement sexuel dans le secteur de l’enseignement supérieur et dans les institutions de la République.

Selon elle, en dépit de l’existence au Bénin de la loi n°2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, le phénomène du harcèlement sexuel est toujours d’actualité.

04 cas ont été enregistrés à l’Université d’Abomey-Calavi (Uac), 07 à l’Université de Parakou et 03 à l’Université nationale des sciences technologiques, ingénierie et mathématiques (Unstim) d’Abomey.

A l’Université nationale d’agriculture (Una), aucun cas n’a été signalé. Le phénomène est aussi observé dans les institutions de la République.

Au titre des mesures prises, il y a des actions de sensibilisation à l’endroit des acteurs du monde universitaire notamment les étudiantes.

A l’Université d’Abomey-Calavi, il a été mis sur pied, un Observatoire genre. L’Observatoire a des points focaux dans toutes les entités de l’Uac. Il y a également des boîtes à suggestions et à plaintes sur le campus.

Les mesures disciplinaires sont prévues pour les auteurs. Ces derniers sont relevés de leurs fonctions après enquête et audition d’une commission administrative. A en croire la ministre Eléonore Yayi Ladékan, la justice peut être appelée à se prononcer sur certains cas.

Les députés souhaitent que des mesures plus strictes soient prises pour une lutte efficace contre le phénomène.

