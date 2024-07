La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a un nouveau président. Il a nom Edouard Cocou Loko.

Edouard Cocou Loko va présider la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication au titre de la 7e mandature. Il a été nommé par le Chef de l’Etat Patrice Talon à la tête de cette institution.

Journaliste de profession, Edouard Loko est chargé de mission aux médias du président Patrice Talon, depuis mai 2016. Il a pris activement part à la campagne électorale du candidat président Patrice Talon à l’occasion de l’élection présidentielle en mars 2016. Edouard Loko travaille donc aux cotés du chef de l’Etat depuis plus de 8 ans.

Avant cette nomination, Il a été président de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM). Il a aussi présidé le Conseil national du patronat de la presse et de l’Audiovisuel (CNPA). Edouard Loko a occupé également la fonction de vice-président de la HAAC, 4e mandature. Promoteur du journal ‘’Le Progrès’’, il a été directeur général adjoint de la chaine de télévision privée Eden TV. C’est donc un grand homme de la presse béninoise qui vient d’être nommé. Avec les huit (8) autres membres de la HAAC, Edouard Loko est appelé à faire bouger les lignes pour le rayonnement de la presse béninoise.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a pour mission de réguler le travail des médias : presse écrite, radios et télévisions. À ce titre, elle veille à un traitement juste, éthique et professionnel de l’information, et à l’accès équitable des citoyens aux médias de service public. Elle assure aussi la gestion des ondes radiophoniques et télévisuelles à travers l’attribution des fréquences, avec l’avis technique du ministère en charge de la Communication.

