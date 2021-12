Edouard Loko élevé au grade de Grand officier

Pour une première fois dans l’histoire de la presse béninoise, un acteur des médias a été élevé à titre exceptionnel et civil dans l’Ordre national du Bénin au grade de Grand officier. Nommé par décret 2021-202 du 07 mai 2021, Edouard Loko, ex directeur de publication du journal Le Progrès a porté sa médaille ce jeudi 16 décembre au cours d’une cérémonie fort simple présidée par le Vice-Grand chancelier de l’ordre national du Bénin, Falilou Akadiri.

Le récipiendaire est un journaliste émérite. Il a occupé par le passé, les postes de vice-président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), de président du Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel (CNPA), et de président de l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (ODEM).

Edouard Loko a également occupé le poste de directeur général adjoint de la chaîne de télévision privée Eden Tv. Depuis 2016, il travaille aux côtés du chef de l’Etat Patrice Talon en tant que chargé de mission du président de la République, et responsable de la communication média.

Très ému par la distinction qui lui est faite, Edouard Loko a souligné que son élévation au grade de Grand officier de l’ordre national du Bénin relève exclusivement de la volonté du Grand maître de l’ordre national du Bénin, le chef de l’Etat Patrice Talon. Il s’est engagé à se montrer digne de cette élévation qui, précise-t-il, lui fait honneur, et par-delà, toute la presse béninoise.

F. A. A.

17 décembre 2021 par ,