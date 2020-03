Edgard Guidibi recouvre sa liberté

En détention depuis le 27 février 2020 pour une affaire d’escroquerie, le pasteur Edgard Guidibi a recouvré sa liberté ce mardi 10 mars 2020 après son procès au tribunal de Cotonou. Condamné à 8 mois de prison avec sursis et 500.000 FCFA d’amende, le pasteur et agent immobilier remercie la justice béninoise et tous ses soutiens.

« Je rends grâce à Dieu, notre Merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus Christ, l’Esprit de Dieu venu pour sauver tous ceux qui croient en lui. A nouveau et comme toujours, il m’a prouvé que quand il est pour nous, personne ne peut triompher de nous. Il m’a prouvé que même dans la vallée de l’ombre de la mort, Il nous protège. Notre Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l’aiment et qui sont appelés selon son dessein. Je lui rends donc toute la Gloire », a-t-il écrit sur sa page facebook.

L’ex conseiller du président Boni Yayi a remercié tous ceux qui l’ont soutenu notamment : les confessions religieuses, les membres de sa famille et les serviteurs de Dieu.

« Je remercie la Justice de notre pays et toutes nos autorités, que le Seigneur a utilisés pour moi. Dieu les bénisse dans sa fidélité. Dieu bénisse notre cher pays, le Bénin », a-t-il ajouté. Edgard Guidibi n’a pas manqué de remercier son épouse, Pst. Hermione Guidibi.

Plusieurs personnes ont déposé des plaintes contre l’homme de Dieu pour une affaire de pisciculture qui a mal tourné. Me Valentin Akoha, l’un des avocats est satisfait du verdict rendu par le tribunal de Cotonou. « (…) Pour le moral c’est déjà bon mais on n’est pas totalement satisfait. On a à dire et à redire sur ce qui est retenu. Nous ne sommes pas dans le schéma de dire que nous ne voulons pas régler tout cela. Il y a eu catastrophe et il y a eu quelque chose que personne n’espérait », a-t-il déclaré à Frissons Radio ».

A en croire l’avocat du pasteur Edgard Guidibi, il s’agira désormais de faire en sorte que ces genres de situations n’arrivent plus. « Je crois que le client est assez sage pour voir comment il va régler tout cela », a-t-il déclaré.

Akpédjé AYOSSO

