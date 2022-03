Earth Love United annonce un partenariat stratégique avec NutzenTech

La haute technologie rencontre les solutions basées sur la nature pour l’évaluation et la capture du carbone.

Earth Love United est une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis et se consacre à accélérer la transition énergétique vers un avenir durable. NutzenTech est une technologie de données turque fournissant des mesures et des analyses.

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer que nous nous unissons pour lutter contre le changement climatique en utilisant des drônes et la science des données. Grâce à notre partenariat, les données seront collectées et utilisées pour comprendre le potentiel de captage du carbone de divers écosystèmes. Ces informations seront utilisées pour déterminer les meilleures pratiques et pour cultiver et préserver les faunes et la biodiversité. Imagerie par drône, imagerie satellitaire, science des données et intelligence artificielle combinées à la recherche scientifique et les mesures pratiques du site RAMSAR 1017 fourniront l’épine dorsale du

premier projet prévu du partenariat.

Earth Love United et NutzenTech développeront une intelligence artificielle de pointe pour évaluer le potentiel de capture du carbone des solutions basées sur la nature utilisant la science des données et la cartographie en trois dimensions.

