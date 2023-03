ET POUR PLEUREUR ?

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon pour ceux parmi vous qui ne le saviez pas encore, il y a désormais, ouverte quelque part vers Ouidah, une Haute Ecole des funérailles, dénommée Institut Béninois de Formation des Professionnels du Funéraire.

Pour seulement 1,350 million, vous-même ou vos enfants, en trois ans d’étude, pouvez devenir Directeur de Cimetière, et le très prestigieux métier de Conseiller funéraire ne coûte que 1,05 million la formation en trois ans. Mais si vous manquez d’ambition et voulez juste devenir porteur de cercueil, en un an de formation avec une modique scolarité de 50 mil vous êtes diplômé, et si c’est pour embrasser la pelle, le métier un peu au-dessus de creuseur de tombe au cimetière, il ne vous en coutera que 100 mil de scolarité en une année de formation...Et certainement que bientôt il y aura aussi une filière de formation pour les annonceurs de décès et surtout les pleureurs ...

Et vous autres mes Neveux et Nièces, qui ricanez en oubliant qu’il n’y a pas de sot diplôme, et que l’heure de la formation professionnelle a sonné partout, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

