ET C’ETAIT GRATUIT !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon dans le compte rendu du Conseil des Ministres d’hier, le dernier secteur dans lequel Patou veut mettre apparemment fin au bordel, est celui des garderies d’enfants et établissement assimilés.

Il est vrai que du temps jadis, où les grands-mères ne s’appelaient pas Mémé ou n’étaient pas plus qu’à leur tour frappées de suspicion de sorcellerie, mangeuses de petits fils, par les soins du pasteur évangélique adultère du coin, les mamans akowé salariées, n’avaient pas forcément besoin de faire recours aux services d’une garderie pour leurs enfants petits. Aussitôt même que l’enfant naissait, la mère du mari débarquait et prenait en main la toilette du nouveau-né, vigoureusement et quotidiennement massé, avec des décoctions dont elles avaient le secret, de même que les gymnastiques et acrobaties de souplesse auxquelles elles soumettaient le petit corps de l’enfant, qu’elles ne quittaient pas avant qu’il n’entre au Cours Primaire, si entre- temps il n’y a pas un puiné …

Mais vous mes Neveux et Nièces qui rétorquez que désormais, les grand-mères d’aujourd’hui préfèrent sévir ou servir plutôt sur Tik-Tok, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

1er juin 2023 par