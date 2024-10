ESM-BENIN honore ses lauréats aux examens nationaux de Licence et de Master

Les meilleurs étudiants de l’Ecole supérieure de Management (ESM-BENIN) aux examens nationaux de Licence et de Master ont été récompensés ce dimanche 13 octobre 2024, au Palais des congrès de Cotonou. C’était à l’occasion d’une grande cérémonie de distinction dénommée La Nuit des Premiers. L’évènement placé sous le parrainage de Luc ATROKPO, maire de la ville de Cotonou, a été rehaussé par la présence de plusieurs personnalités dont le préfet du Littoral, Alain OROUNLA, et le directeur général de l’enseignement supérieur, Issiaka YOUSSAO.

ESM-BENIN célèbre l’excellence. La Nuit des Premiers, grande cérémonie de distinction organisée à l’intention des meilleurs étudiants de la prestigieuse école aux examens nationaux de Licence et de Master a connu un succès éclatant ce dimanche 13 octobre 2024, au Palais des congrès de Cotonou.

Le président fondateur de ESM-BENIN, Dr Isidore HOUNHUEDO a salué à l’occasion, la réforme du chef de l’Etat dans le secteur de l’enseignement supérieur à travers l’organisation des examens nationaux de Licence et de Master. Une très belle réforme qui d’après lui, lève le doute sur l’authenticité des diplômes délivrés par les établissements privés d’enseignement supérieur, et rassure désormais les étudiants, les parents d’étudiants, les entreprises et tous les acteurs du système éducatif. Le promoteur de ESM-BENIN a encouragé les lauréats à viser toujours plus haut, à ne jamais se contenter du statu quo, et à garder en tête que l’apprentissage est un chemin sans fin. « Le succès que vous célébrez aujourd’hui n’est qu’une étape dans votre parcours. Soyez des exemples d’excellence, de leadership, d’humilité et d’innovation, car le monde a besoin de vos talents », a-t-il laissé entendre.

Dr Isidore HOUNHUEDO n’a pas manqué d’exprimer ses remerciements aux partenaires pour leur appui essentiel à la réussite des étudiants. « Vos contributions sous forme de bourses, de stages et d’accompagnement professionnel font une réelle différence dans la vie de ces jeunes. Vous êtes les piliers d’un écosystème qui favorise l’insertion professionnelle et l’émergence de nouveaux talents en Afrique », a-t-il témoigné.

Le maire de la ville de Cotonou, parrain de l’évènement, a exprimé pour sa part, ses félicitations au promoteur de l’école, aux membres de l’encadrement ainsi qu’aux lauréats. Luc ATROKPOA a également salué la volonté du promoteur d’arpenter les villes et contrées du Bénin pour disséminer les valeurs managériales dans l’enseignement supérieur, faisant ainsi de ESM-BENIN, « un label de qualité ».

ESM-BENIN, une école en phase avec la politique gouvernementale

« Si vous vous inscrivez à ESM-BENIN, la probabilité de réussir aux examens nationaux est de l’ordre de 90% », c’est ce qu’a laissé entendre Issiaka YOUSSAO, directeur des établissements privés d’enseignement supérieur, après un bref rappel des résultats de l’école aux examens nationaux de Licence et de Master ; 64% à 84% de 2021 à 2023 pour ce qui concerne la Licence, et 89% en 2023 pour le Master. Pour lui, les nouvelles filières créées ces dernières années, sont en phase avec le Programme d’action du gouvernement (PAG). Ce qui dénote de l’accompagnement de l’école à la politique gouvernementale dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur.

Se référant à la qualité des enseignants et la rigueur de l’équipe d’encadrement, Issiaka YOUSSAO dit avoir la ferme conviction que les résultats de 2024 seront encore plus meilleurs. Au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il a félicité les lauréats aux examens nationaux de 2023. Les prix à décerner sont des outils pédagogiques qui vont accompagner les étudiants soit pour la poursuite des études, ou soit dans leur vie professionnelle, a-t-il précisé avant de rappeler le rôle d’ambassadeurs qu’ils devront jouer partout ils se retrouvent, et promouvoir ESM-BENIN à travers leurs prestations.

Au total, 8 meilleurs étudiants ont été primés. Les quatre premiers dans différentes filières à l’examen national de Licence ont reçu chacun une moto neuve. Les deuxièmes quant à eux ont reçu chacun un ordinateur portable. Quelques enseignants ont été également distingués pendant cette première édition de la Nuit des Premiers.

L’Ecole Supérieure de Management est un établissement privé d’enseignement supérieur créé en 2007. D’un site au départ, elle a désormais une couverture nationale, avec au moins un site dans chacun des 12 départements du Bénin. Elle se distingue de tout établissement à travers la kyrielle d’offres de formation et divers atouts qui facilitent le plein épanouissement et l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Dans la perspective de diversification des offres de formation, 06 nouvelles filières ont été créées depuis la rentrée académique 2021-2022. Il s’agit du Génie civil, Eau et Assainissement ; des Sciences Juridiques ; des Sciences Politiques ; de l’Administration Générale ; de l’Administration des Finances ; et des Sciences Economiques et de Gestion.

